В США объяснили, чем грозит введение новых санкций против России

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Вашингтон опасается вводить новые антироссийские санкции по причине того, что это может спровоцировать рост цен на «черное золото». Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники.
Издание сообщает, что национальное казначейство активно выступает за введение новых ограничений против российских транспортных нефтяных танкеров, однако в Белом доме не спешат поддерживать это решение. Экономисты посчитали, что это может спровоцировать рост цен на нефть и ухудшить и без того плачевную позицию Джо Байдена в президентских гонках.
Ранее сообщалось, что российские нефтяные танкеры успешно обходят американские санкции, передавая перевозимый товар другим суднам. Таким образом в последний раз был успешно продан 1 млн баррелей нефти.
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