В Ленобласти хозяйка-живодёрка кидала собаку об асфальт, чтобы «воспитать»

12 декабря 2025, 18:56

Прокуратура проверяет инцидент с жестоким обращением с собакой в Луге

Фото: Istock/Bigandt_Photography

В Ленинградской области женщина ударила собаку об асфальт. Инцидент произошёл в ночь на 27 ноября около бара в городе Луга. Об этом сообщает телеканал 78.ru.