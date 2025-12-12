В Ленобласти хозяйка-живодёрка кидала собаку об асфальт, чтобы «воспитать»
В Ленинградской области женщина ударила собаку об асфальт. Инцидент произошёл в ночь на 27 ноября около бара в городе Луга. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как хозяйка схватила своего карликового пинчера по кличке Габби за задние лапы и несколько раз ударила животное головой об асфальт. После этого собака обмякла, и женщина унесла её.
Владелица животного пояснила, что наказала питомца за непослушание. По её словам, собака убегала и пряталась. На улице, как утверждает женщина, питомец сбежал. На следующий день волонтёры и местные жители начали искать собаку, но не нашли её.
Полиция не стала возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. Прокуратура сейчас проверяет обстоятельства произошедшего.
Ранее в Подмосковье пенсионер украл и убил породистую собаку для «лечения» семьи от кашля.
