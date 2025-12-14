«Друг человека»: как собака защищает российских военных от вражеских дронов

14 декабря 2025, 11:11

РИА Новости: собака Ешка предупреждает бойцов ВС РФ о приближении дронов ВСУ

Фото: iStock/Alexander Kuzmin

Собака по кличке Ешка помогает российским бойцам в зоне спецоперации, предупреждая их о приближении вражеских дронов. Об этом рассказал стрелок из группировки войск «Юг» с позывным «Волк».





По его словам, которые приводит РИА Новости, Ешка служит на одном из направлений в ДНР. Она может чувствовать приближение дронов-камикадзе на расстоянии. Как только в небе появляется беспилотник, собака начинает лаять, тем самым подавая сигнал военным об опасности.

«Это у нас Ешка, друг человека. Чувствует комиков (ударные дроны камикадзе — прим. ред.) на расстоянии. Сразу начинает панику. Очень хороший помощник», — поделился военный.