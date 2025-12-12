В Оренбургской области GPS-трекер в гриве коня остановил карьеру вора-рецидивиста
Житель Оренбургской области снова предстал перед судом. Ранее он уже отбывал наказание за кражу 30 коров, а теперь фигурирует в деле о хищении 19 лошадей. Об этом сообщает kp.ru.
Аскар Ж. из Новоорского района в третий раз оказался на скамье подсудимых. Впервые суд осудил его в 24 года за кражу документов и угрозу полицейскому. После освобождения он вернулся в деревню и устроился пастухом.
Однако в 2017 году Аскар вместе с сообщником похитил 30 коров и быков. Месяц они скрывали скот в поле, а затем продали его. Суд приговорил мужчину к 4 годам колонии. На свободе он пробыл чуть более трёх лет, после чего с подельниками украл 19 лошадей у жителя посёлка Сара.
Владелец нашёл животных благодаря GPS-трекеру в гриве одного коня. Защита пыталась оспорить арест, но областной суд отказал. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.
