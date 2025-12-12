В Оренбургской области GPS-трекер в гриве коня остановил карьеру вора-рецидивиста

12 декабря 2025, 16:12

Рецидивист из Оренбургской области обвиняется в краже 19 лошадей

Фото: Istock/Azaliya

Житель Оренбургской области снова предстал перед судом. Ранее он уже отбывал наказание за кражу 30 коров, а теперь фигурирует в деле о хищении 19 лошадей. Об этом сообщает kp.ru.