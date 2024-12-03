В Ярославле арестован местный житель за призывы к подрыву Курской АЭС

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В Ярославле местный житель заключён под стражу. Он публиковал в интернете призывы взорвать Крымский мост и Курскую атомную электростанцию.
Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по Ярославской области. Как уточнили в ведомстве, пресечена деятельность мужчины 1966 года рождения, связанная с призывами к осуществлению террористической деятельности.
Сообщается, что ярославец задержан сотрудниками органов безопасности совместно с бойцами Росгвардии. В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет». Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
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Александр Бойцов