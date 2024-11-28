В Абхазии задержали двух россиян, подозреваемых в содействии СБУ и дезертирстве

Сотрудники службы госбезопасности Абхазии задержали двух россиян, один из которых подозревается в пособничестве СБУ Украины, другой – в дезертирстве. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства республики.
Уточняется, что граждане РФ Павел Копцев и Владислав Лисов приехали в Абхазию по поддельным документам, чтобы избежать уголовного преследования и перебраться в Грузию. Согласно информации ведомства, Копцев по поручению украинских спецслужб занимался сбором дронов, начиненных взрывчаткой, а Лисов самовольно покинул воинскую часть с целью уклонения от прохождения военной службы.
Задержанные мужчины были переданы ФСБ России по партнерским каналам.
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