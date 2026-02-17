В Юрге произошло частичное обрушение крыши многоэтажного дома
В Юрге Кемеровской области частично обрушилась крыша многоквартирного жилого дома из-за снега. Об этом сообщил мэр города Алексей Фомин.
По данным VSE42.RU, инцидент случился по адресу Бульвар Сиреневый, 3. Деформация затронула чердачное помещение, квартиры не повреждены, а угрозы для проживающих нет. Никто из местных жителей не пострадал.
«Специалисты управляющей компании уже приступили к ремонту крыши здания. Работы завершатся в течение суток», — приводит «Ciбдепо» слова Фомина.
Это уже не первый случай обрушения кровли из-за снега в Кузбассе. Ранее губернатор региона раскритиковал глав муниципалитетов из-за некачественной уборки крыш и распорядился уделить этому вопросу должное внимание.