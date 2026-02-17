В Юрге произошло частичное обрушение крыши многоэтажного дома

17 февраля 2026, 12:04

Фото: iStock/geyzer

В Юрге Кемеровской области частично обрушилась крыша многоквартирного жилого дома из-за снега. Об этом сообщил мэр города Алексей Фомин.





По данным VSE42.RU, инцидент случился по адресу Бульвар Сиреневый, 3. Деформация затронула чердачное помещение, квартиры не повреждены, а угрозы для проживающих нет. Никто из местных жителей не пострадал.





«Специалисты управляющей компании уже приступили к ремонту крыши здания. Работы завершатся в течение суток», — приводит «Ciбдепо» слова Фомина.