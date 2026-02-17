Метель на Чукотке сносит крыши с домов и сбивает людей с ног
В Анадыре бушует сильнейшая пурга с порывами ветра до 40 метров в секунду. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В городе заметает дороги и тротуары, из-за чего машины не могут проехать, а пешеходы — пройти. Местные с трудом передвигаются по улицам — люди стараются добраться от одного столба до другого, чтобы их не снесло ветром. Некоторых прохожих спасают неравнодушные водители и подвозят на своих автомобилях. Чтобы хоть что-то видеть, жители надевают горнолыжные очки.
Непогода повредила крыши нескольких домов на улицах Партизанской и Строителей. Занятия в школах отменили, а движение автобусов остановили — вместо них на линии вышли «вахтовки».
Ранене сообщалось, что сильные снегопады, порывистый ветер и ограниченная видимость привели к масштабным сбоям в работе московских аэропортов.
