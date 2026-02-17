В округе Домодедово за неделю очистили от снега более 2200 км дорог
Свыше 2 200 километров автодорог в округе Домодедово очистили от снега за минувшую неделю и около 900 километров обработали противогололёдными материалами. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Зимнюю уборку трасс и борьбу с последствиями снегопадов обсудила глава округа Елена Хрусталёва на совещании с сотрудниками администрации и профильных служб.
«За неделю с дорог округа вывезли более 47 тысяч кубометров снега. Ежедневно на уборку выходили более 60 рабочих, использовались 42 единицы спецтехники. Кроме того, сотрудники Мосавтодора расчистили от снега около 250 автобусных остановок на региональных дорогах», — говорится в сообщении.Работы по уборке снега продолжаются: расширяется проезжая часть и обрабатываются тротуары. Особе внимание уделяется пешеходным переходам и подходам к остановкам.