Подмосковные коммунальщики начали готовиться к весне

17 февраля 2026, 09:08

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Подготовку к весенне-летнему сезону начали коммунальные службы Московской области, завершить её планируется до середины марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В настоящее время на базы поступают материалы и инструменты для работ по озеленению, уборке и благоустройству.





«До 15 марта мы укомплектуем коммунальные службы всем необходимым, включая рассаду, спецодежду, технику и запчасти», — заявил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.