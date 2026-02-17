Подмосковные коммунальщики начали готовиться к весне
Подготовку к весенне-летнему сезону начали коммунальные службы Московской области, завершить её планируется до середины марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В настоящее время на базы поступают материалы и инструменты для работ по озеленению, уборке и благоустройству.
«До 15 марта мы укомплектуем коммунальные службы всем необходимым, включая рассаду, спецодежду, технику и запчасти», — заявил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Игорь Даниленко.К весне для коммунальщиков закупают, в частности, мётла, грабли, мешки и другой инвентарь для уборки, материалы для ремонта покрытий и комплектующие для починки скамеек и урн, газонокосилки, грунт для озеленения и пр.