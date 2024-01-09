В Южной Корее приняли законопроект о запрете собачьего мяса

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За разведение и распространение мяса вводится наказание до двух лет лишения свободы или штраф 20 млн вон ($15,2 тыс.).
Владельцы ферм, где разводят собак, и заведений общепита, где предлагают блюда из мяса собак, скотобойни, а также дистрибьюторы обязаны сообщить о своем бизнесе властям, чтобы им оказали помощь при закрытии бизнеса и для переподготовки работников.
При этом в законопроекте не предусмотрено наказание за употребление мяса собаки в пищу.
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