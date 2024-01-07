Сестра Ким Чен Ына пригрозила ударом по Южной Корее

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Безосновательные действия военных и властей Южной Кореи приведут к непоправимым последствиям. Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чен.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает, что Ким Е Чен дала ответ на заявления представителей власти Южной Кореи об артиллерийских учениях северокорейских военных. Она отметила, что любые просчёты и ошибки со стороны военных южнокорейской армии приведут к негативным последствиям.
Она подчеркнула, что армия Северной Кореи всегда наготове, поэтому в случае возникновения хоть малейшей провокации со стороны Южной Кореи, последует мгновенный удар.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало, что армия КНДР проводит учения в Жёлтом море. В ходе тренировки несколько снарядов упали около Северной разграничительной линии, которая фактически является морской границей между государствами.
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Она подчеркнула, что армия Северной Кореи всегда наготове, поэтому в случае возникновения хоть малейшей провокации со стороны Южной Кореи, последует мгновенный удар.
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Анастасия Чинкова