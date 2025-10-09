В Забайкалье женщина два года получала пенсию за умершего дядю
Жительница Забайкальского края два года незаконно получала пенсию за своего дядю, который скончался в октябре 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Чита онлайн».
Женщина продолжала получать выплаты с октября 2021-го по февраль 2024 года, в общей сложности сумма выплат превысила полмиллиона рублей. Причиной стало то, что она не уведомила Социальный фонд о смерти родственника.
После того как мошенничество было раскрыто, действия женщины квалифицировали как кражу с банковского счёта. Суд признал её виновной и назначил штраф в размере 240 тысяч рублей. Кроме того, с неё потребуют вернуть все незаконно полученные средства.
