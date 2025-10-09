В Москве мужчина с лопатой ограбил ресторан быстрого питания для подарка сыну

09 октября 2025, 16:47

Фото: iStock/Liliya Filakhtova

В одном из ресторанов быстрого обслуживания на улице Профсоюзной в Москве мужчина попытался похитить наборы конструкторов для своего сына. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.