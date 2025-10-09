Достижения.рф

В Москве мужчина с лопатой ограбил ресторан быстрого питания для подарка сыну

Фото: iStock/Liliya Filakhtova

В одном из ресторанов быстрого обслуживания на улице Профсоюзной в Москве мужчина попытался похитить наборы конструкторов для своего сына. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.



По данным следствия, злоумышленник сначала пытался открыть витрину, а затем ударил сотрудника ресторана рукой по лицу. После этого он использовал имеющуюся при себе саперную лопату, чтобы разбить витрину и похитить конструкторы.

Организации был причинён материальный ущерб на сумму около 4 тысяч рублей. После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия.

Позже 30-летний подозреваемый был задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). С учётом позиции Черемушкинской межрайонной прокуратуры, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Иван Мусатов

