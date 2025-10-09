В Москве многодетную уроженку Казахстана арестовали за оправдание терроризма

09 октября 2025, 16:18

В Москве арестовали женщину по уголовному делу об оправдании терроризма

Фото: Istock/Andrey Zhuravlev

Мещанский суд Москвы заключил под стражу на два месяца 45-летнюю многодетную мать Юлию Мирзалиеву. Суд избрал такую меру пресечения по уголовному делу о публичном оправдании терроризма в интернете. Подробности сообщает ТАСС.