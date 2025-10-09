В Москве многодетную уроженку Казахстана арестовали за оправдание терроризма
Мещанский суд Москвы заключил под стражу на два месяца 45-летнюю многодетную мать Юлию Мирзалиеву. Суд избрал такую меру пресечения по уголовному делу о публичном оправдании терроризма в интернете. Подробности сообщает ТАСС.
Следователь подал ходатайство, и суд постановил его удовлетворить. Перед этим суд трижды привлекал женщину к административной ответственности за мелкое хулиганство, после чего возбудили уголовное дело.
Уроженка Казахстана Юлия Мирзалиева вину не признает. Ранее, во время рассмотрения первого административного протокола, она заявила в суде, что полицейские ворвались к ней домой, оскорбляли её и разбросали вещи.
По её словам, при задержании сотрудники требовали, чтобы она предъявила запрещённые вещества и средства связи, а затем отвезли её на Лубянку, где взяли образец слюны и отпечатки пальцев.
