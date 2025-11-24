В Забайкалье женщина стала инвалидом из-за плановой операции
Жительница Забайкалья Марина Якимова получила инвалидность II группы после плановой операции по установке импланта бедренного сустава. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как оказалось, во время вмешательства хирург «перестарался» — заведующий отделением позже сообщил пациентке, что из-за действий врача у неё произошёл множественный перелом бедра, поскольку тот никак не мог вправить сустав.
Тяжёлые последствия множились годами: инфекции, разрушение костной ткани, шесть операций и угроза ампутации. Ногу удалось сохранить, но здоровье — нет.
Несмотря на жалобы пациентки, больница и региональный Минздрав нарушений не нашли. Лишь страховая оштрафовала медучреждение на 16 500 рублей за невыполненные диагностические процедуры.
Марина, не добившись компенсации, обратилась в Генеральную прокуратуру.
