Восьмилетний мальчик скончался после полученного в школе перелома руки
В Ирландии школьник скончался после перелома руки. Об этом сообщает Mirror.
Трагедия произошла 6 ноября, когда восьмилетний Мэтью Брин сломал руку в двух местах во время занятий. После оказания первой помощи в больнице его выписали. По словам семьи мальчика, в тот день его самочувствие было в норме.
Врачи также назначили операцию в Дублине. Однако после госпитализации состояние ребенка резко ухудшилось. Ему прописали таблетки и стероиды, но у него началась сильная рвота и проблемы с дыханием.
На некоторое время Мэтью стало лучше, но 10 ноября у него вновь возникли проблемы с дыханием. Его доставили в больницу, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату жизнеобеспечения.
17 ноября сердце ребенка остановилось. Его родственница открыла сбор средств на платформе GoFundMe, чтобы оказать поддержку скорбящей семье.
