В Красноярском крае школьницу наказали воспитательными мерами за дропперство

16-летняя школьница из Назарово столкнулась с уголовным делом за дропперство. Об этом пишет РИА Новости.



В сентябре краевой главк МВД сообщил о начале расследования в отношении подростка. Девушка нашла объявление о работе в интернете и связалась с работодателем, который предложил ей предоставить данные банковской карты. Взамен обещали денежные поступления.

Суд признал девушку виновной по части 4 статьи 187 УК РФ. Ей назначили принудительные меры воспитательного воздействия, включая установление особых требований к поведению. В ходе своей «работы» она совершила более 40 операций по переводу денег, общая сумма составила 236 903 рубля. За это ей выплатили всего 1686 рублей и 85 копеек.

Краевая полиция подчеркивает, что этот случай стал первым в регионе и служит предупреждением для других.

