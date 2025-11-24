В Красноярском крае школьницу наказали воспитательными мерами за дропперство
16-летняя школьница из Назарово столкнулась с уголовным делом за дропперство. Об этом пишет РИА Новости.
В сентябре краевой главк МВД сообщил о начале расследования в отношении подростка. Девушка нашла объявление о работе в интернете и связалась с работодателем, который предложил ей предоставить данные банковской карты. Взамен обещали денежные поступления.
Суд признал девушку виновной по части 4 статьи 187 УК РФ. Ей назначили принудительные меры воспитательного воздействия, включая установление особых требований к поведению. В ходе своей «работы» она совершила более 40 операций по переводу денег, общая сумма составила 236 903 рубля. За это ей выплатили всего 1686 рублей и 85 копеек.
Краевая полиция подчеркивает, что этот случай стал первым в регионе и служит предупреждением для других.
