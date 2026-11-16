Стала известна причина задержания 16-летнего россиянина в Польше
В Варшаве задержали 16-летнего гражданина России, который якобы угрожал убийством ученикам и учителям школы. Об этом сообщается на сайте городской полиции.
Задержание провели на территории школы в районе Урсынов после того, как директор предал информацию о тревожном поведении подростка. В ведомстве также заявили, что содержание угроз вызвало оправданные опасения их исполнения.
В телефоне школьника нашли фотографии ножей и предметов, напоминающих огнестрельное оружие. Кроме того, проверка затронула и другой эпизод — предполагаемое правонарушение сексуального характера. Суд отправил подростка на три месяца в центр содержания несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что россиянка пострадала в результате массовой стрельбы в Кракове.
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