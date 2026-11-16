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Стала известна причина задержания 16-летнего россиянина в Польше

В Варшаве задержали 16-летнего подростка из России после угроз школе
Фото: iStock/Alexander Semenov

В Варшаве задержали 16-летнего гражданина России, который якобы угрожал убийством ученикам и учителям школы. Об этом сообщается на сайте городской полиции.



Задержание провели на территории школы в районе Урсынов после того, как директор предал информацию о тревожном поведении подростка. В ведомстве также заявили, что содержание угроз вызвало оправданные опасения их исполнения.

В телефоне школьника нашли фотографии ножей и предметов, напоминающих огнестрельное оружие. Кроме того, проверка затронула и другой эпизод — предполагаемое правонарушение сексуального характера. Суд отправил подростка на три месяца в центр содержания несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что россиянка пострадала в результате массовой стрельбы в Кракове.

Лидия Пономарева

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