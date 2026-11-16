Стала известна причина задержания 16-летнего россиянина в Польше

16 ноября 2026, 15:25

В Варшаве задержали 16-летнего подростка из России после угроз школе

Фото: iStock/Alexander Semenov

В Варшаве задержали 16-летнего гражданина России, который якобы угрожал убийством ученикам и учителям школы. Об этом сообщается на сайте городской полиции.