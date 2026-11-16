Пьяная россиянка едва не утонула в море и попала на видео
В Адлере пьяная туристка отправилась купаться в море и едва не утонула. Видео инцидент опубликовал телеграм-канал Kub Mash.
Инцидент произошел на пляже «Чайка». Отдыхающие не смогли удержать женщину и вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие на место спасатели выволокли купальщицу из воды силой.
Ранее сообщалось, что пожилая россиянка погибла во время отдыха в Анталье. Трагедия произошла утром 24 октября возле пятизвездочного отеля в районе Богазкент. 77-летняя Алена Ш. пошла купаться в море, но спустя некоторое время другие отдыхающие заметили, что она неподвижно лежит в воде.
Очевидцы позвали спасателя, пенсионерку вытащили на берег и начали реанимировать. Однако массаж сердца и искусственное дыхание не помогли. Тогда пострадавшую доставили на скорой в частную больницу, но спасти ее не удалось.
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