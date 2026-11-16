Пьяная россиянка едва не утонула в море и попала на видео

16 ноября 2026, 15:11

В Адлере сотрудники МЧС выволокли пьяную туристку из моря

Фото: iStock/NataliPopova

В Адлере пьяная туристка отправилась купаться в море и едва не утонула. Видео инцидент опубликовал телеграм-канал Kub Mash.