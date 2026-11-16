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Пьяная россиянка едва не утонула в море и попала на видео

В Адлере сотрудники МЧС выволокли пьяную туристку из моря
Фото: iStock/NataliPopova

В Адлере пьяная туристка отправилась купаться в море и едва не утонула. Видео инцидент опубликовал телеграм-канал Kub Mash.



Инцидент произошел на пляже «Чайка». Отдыхающие не смогли удержать женщину и вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие на место спасатели выволокли купальщицу из воды силой.

Ранее сообщалось, что пожилая россиянка погибла во время отдыха в Анталье. Трагедия произошла утром 24 октября возле пятизвездочного отеля в районе Богазкент. 77-летняя Алена Ш. пошла купаться в море, но спустя некоторое время другие отдыхающие заметили, что она неподвижно лежит в воде.

Очевидцы позвали спасателя, пенсионерку вытащили на берег и начали реанимировать. Однако массаж сердца и искусственное дыхание не помогли. Тогда пострадавшую доставили на скорой в частную больницу, но спасти ее не удалось.

Лидия Пономарева

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