Митрополит Черкасский получил сотрясение и ожоги при нападении на собор УПЦ

В Испании 24-летняя студентка из Аргентины сгорела в мусоросжигающей печи после того, как упала в мусорный бак и не смогла выбраться. Об этом пишет испанское издание Diario de Mallorca. Отмечается, что сейчас полиция изучает оставшийся после сожжения пепел и другие доказательства, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося.