Митрополит Черкасский получил сотрясение и ожоги при нападении на собор УПЦ

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Митрополит Черкасский Феодосий получил сотрясение мозга, ожоги кожи и глаз, когда его избили раскольники ПЦУ при нападении на Архангело-Михайловский собор УПЦ в Черкассах. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской епархии в своем телеграм-канале. Отмечается, что ему прописали лечение и строгий постельный режим.
«У митрополита Феодосия в результате действий боевиков ПЦУ во время силового захвата Кафедрального собора в Черкассах диагностирована сотрясение головного мозга, ожоги роговицы обоих глаз I степени и ожоги кожных покровов. Владыке прописано лечение и строгий постельный режим», — указано в публикации.При этом, отмечает епархия, несмотря на состояние здоровья митрополита, к нему явились сотрудники СБУ с документом, требующим усилить его арест, сменив с ночного на круглосуточный.
Ранее покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал, что среди ВСУ назревает бунт из-за попытки захвата собора УПЦ в Черкассах, целые подразделения готовы уйти с фронта на борьбу с «боевиками» Владимира Зеленского. По его словам, после случившегося он начал получать сообщения от военных с линии боевого соприкосновения.
Напомним, около сотни людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По информации журналистов, из храма были похищены казна, документы, компьютеры и иконы. Первый штурм храма прихожанам удалось отбить. Среди них, как и среди священнослужителей, есть пострадавшие. Полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
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