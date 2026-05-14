В законодательное собрание Кировской области внесли проект о зарплате бабушкам

14 мая 2026, 15:54

Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Соколов поручил внести в законодательное собрание региона законопроект о «зарплате бабушкам». Он предусматривает ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам за уход за ребенком до трех лет. Об этом пишет РИА Новости.