В законодательное собрание Кировской области внесли проект о зарплате бабушкам
Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Соколов поручил внести в законодательное собрание региона законопроект о «зарплате бабушкам». Он предусматривает ежемесячные выплаты бабушкам и дедушкам за уход за ребенком до трех лет. Об этом пишет РИА Новости.
Законопроект дает право на ежемесячную социальную выплату в связи с уходом за ребенком до трехлетнего возраста. Доход бабушки или дедушки, ухаживающих за малышом, предложили доводить до 45 794 рублей, если женщина родила ребенка до 24 лет включительно. Если мать родила в 25 лет и старше, сумму хотят доводить до 38 203 рублей. Выплату планируют назначать с учетом уже имеющегося дохода человека, ухаживающего за ребенком.
Ранее по предложению главы региона в Кировской области ввели «зарплату мамам» для женщин, родивших первенца. Сейчас такую выплату получают более 6 тысяч матерей.
Читайте также: