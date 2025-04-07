В заливе Петра Великого найдена пропавшая в 1941 году подлодка «М-49»

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В заливе Петра Великого была обнаружена пропавшая в 1941 году подводная лодка «М-49» типа «Малютка». Об этом сообщает РИА Новости.
«Предположительно, обнаруженная дизельная субмарина является подводной лодкой «М-49» Тихоокеанского флота, связь с которой потерялась 16 августа 1941 года», — пишут в агентстве.
Как оказалось, поиски подлодки начались около 20 лет назад. Ее экипаж состоял из 22 человек, все из которых погибли. Подводную лодку удалось найти военнослужащим Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций. Объект уже обследован подводными телеуправляемыми аппаратами.
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