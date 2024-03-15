В здании подольской гимназии №7 отремонтируют крышу

Фото: пресс-служба Комитета конкурентной по политики МО
«Кровля должны быть отремонтирована на кабинетом №303 и библиотекой, кабинетами №№239 и 240 и малым спортивным залом, а также кабинетом №238 и большим спортивным залом. Всего подрядчик должен будет обновить 1876 квадратных метров кровли и провести работу по устранению протечек», — говорится в сообщении.Начальная цена лота: 24 миллиона 913 тысяч 136 рублей 18 копеек. Заявки принимаются до 2 апреля. Средства на ремонт будут выделены из бюджета городского округа, срок окончания работ: 31 октября текущего года.
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