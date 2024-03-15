В здании подольской гимназии №7 отремонтируют крышу

«Один случай произошёл на участке №1426 в Лыткарине. Там избиратель залил краской ящик для голосования — прямо в прорезь. Правоохранительные органы проводят дознания по этому делу. Судя по видеофиксации, он получал инструкции по телефону», — сообщил Фурс.

«Мы были готовы к таким провокациям. Ящик был оперативно опечатан, и голосование было продолжено в резервный ящик», — пояснил Фурс.



«Правоохранительные органы были оперативно проинформированы — их представители находятся на каждом участке. Проведена предварительная работа по дознанию. Реальной опасности, к счастью, обнаружено не было. Участки работают в штатном режиме», — сообщил Фурс.

Он отметил, что есть сведения, что избиратель стал жертвой мошенников, которые убедили его, что на его имя взят кредит, и если он не выльет краску в урну, то эти деньги придётся выплачивать.Ещё три попытки срыва голосования были предприняты в отношении избирательных участков №264, №265 и №257 в Дмитрове. Туда поступили звонки с предупреждением о находящейся поблизости заминированной машине, которая будет взорвана, если голосование продолжится.Он добавил, что полиция выяснит, кто стоял за этими провокациями. А также предупредил избирателей, чтобы они не попадались на уловки мошенников, так как это грозит уголовной ответственностью.«Подонки»: Памфилова отреагировала на порчу избирательных урн на участкахВ избирательный участок в Петербурге бросили коктейль МолотоваВ Подмосковье возбуждено уголовное дело за краску в ящике для голосования