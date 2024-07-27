В Москве с начала года снесли более 220 аварийных объектов

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В пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости сообщили, что за январь-июнь 2024 года было снесено свыше 220 аварийных объектов. Как отметил глава ведомства Иван Бобров, к сносу в Москве предусмотрены лишь те здания, которые не подлежат реконструкции и угрожают жизни людей, а также не являются объектами культурного наследия.
«С января по июнь 2024 года в Москве приведены в надлежащий вид 119 построек и демонтировано 225 аварийных объектов», — приводятся в сообщении слова Ивана Боброва.До этого пресс-служба столичного управления Росреестра отметила, что с начала года в государственную собственность было изъято более 1,8 млн кв.м недвижимости. Чаще всего изъятые объекты перенаправляются для строительства автомобильных и железных дорог.
Ранее «Радио 1» сообщало, что более 50 жителей региона приняли участие в приёме у зампреда правительства – министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова. Во время приёма посетители задали представителям правительства самые острые вопросы, связанные с содержанием территорий, многоквартирных домов, работой региональных операторов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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