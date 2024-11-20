В ЖК «Героев» в Балашихе строят образовательный кластер из школы и детсада

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Образовательный кластер, состоящий из школы на 1320 учеников и детского сада на 220 мест, строят на территории ЖК «Героев» в городском округе Балашиха, о ходе работ рассказали в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Отмечается, что школа рассчитана на 55 классов, из которых 20 относятся к начальной школе, 25 — к основной и 10 — к старшей.«В четырёхэтажном здании школы, общая площадь которого составляет свыше 20 тысяч квадратных метров, идёт черновая и чистовая отделка помещений, устройство внутренних инженерных систем и благоустройство территории. Такие же работы ведутся в детском саду общей площадью более 3 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Строительство образовательного кластера ведётся за счёт инвестора в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.
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Лев Каштанов