В ЖК «Новое Пушкино» ввели в эксплуатацию два дома на 783 квартиры

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Две многоэтажные новостройки с 783 квартирами, построенные в жилом комплексе «Новое Пушкино» в Пушкинском городском округе, получили разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Во дворе новостроек — корпусов №27 и №28 — установлены детские игровые и спортивные площадки, в том числе с тренажёрными комплексами, а также обустроены зоны для тихого отдыха.«Общая площадь новых корпусов высотой от десяти до пятнадцати этажей составляет 53,4 тыс. квадратных метров. В домах есть квартиры с отделкой в двух разных стилях на выбор и без отделки. На первых этажах зданий есть помещения для хранения колясок, а также коммерческие помещения с отдельным входом с улицы», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов