В ЖК «Жулебино парк» открылась взрослая поликлиника

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В жилом районе «Жулебино парк» состоялось торжественное открытие взрослой поликлиники на 100 посещений в смену. Компания ПИК построила медицинское учреждение в рамках комплексного развития территории в городском округе Люберцы, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Встроенная и пристроенная поликлиника на 100 посещений в смену спроектирована в соответствии с медико-технологическим заданием и разработана для жилого комплекса. Медицинское учреждение занимает часть первого этажа жилого дома и весь первый этаж пристроенного корпуса 13.
Здание состоит из четырёх функциональных зон: вестибюльной группы, амбулаторного отделения с кабинетами врачей, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, а также служебно-бытовой зоны. Все выходы в новой поликлинике находятся на уровне земли.
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