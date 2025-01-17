В округе Люберцы открыли шестой ФОК

Шестой по счёту физкультурно-оздоровительный комплекс открыли на территории городского округа Люберцы — на территории стадиона «Балятино» в посёлке Октябрьский, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Строительство ФОКа заняло менее восьми месяцев. Здесь будут работать секции футбола, волейбола, баскетбола, художественной гимнастики, танцам и пр. Отмечается, что жители смогут посещать спортивные секции на льготных условиях в рамках программ «Добрый час» и «Активное долголетие». Пропускная способность ФОКа составляет 5 тысяч человек в месяц», — говорится в сообщении.Новый ФОК, как и шесть предыдущих в округе Люберцы, построен в рамках государственно-частного партнёрства.
Отмечается, что в настоящее время в округе ведётся строительство ещё двух ФОКов — на территории лицея №12 и школы №6.
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