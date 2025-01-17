В ЖК «Мытищи Парк» построят отделение полиции

Фото: пресс-служба Минилполитики МО
Двухэтажное отделение полиции появится на территории жилого комплекса «Мытищи Парк», застройщик уже получил разрешение на возведение этого объекта, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь здания составит свыше 500 квадратных метров. Там оборудуют кабинеты, предусмотрены также различные административно-хозяйственные помещения: лаборатория, серверная, архив, а также отдельные комнаты для отдыха и приёма пищи. В отделении смогут работать более 30 полицейских», — говорится в сообщении.Отмечается, что территорию, прилегающую к отделению полиции, благоустроят: там проведут уличное освещение, установят лавочки и посадят деревья и кустарники. Кроме того, будут оборудованы парковочные места для сотрудников.
Читайте также:
Число подмосковных гостиниц за пять лет увеличилось более чем на 1 тыс.
В Истре построят блочно-модульную котельную мощностью 2,33 МВт
В Подмосковье в этом году после реконструкции запустят пять очистных сооружений
Лев Каштанов