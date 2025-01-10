В ЖК «Римский» Ленинского округа построили дом на 1787 квартир с паркингом

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Корпус на 1787 квартир с встроенным паркингом на 274 машины, возведённый в жилом комплексе «Римский» на территории Ленинского городского округа, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новый корпус представляет из себя здание переменной этажности — от десяти до 18 этажей. На двух подземных этажах размещено 676 кладовых, а на первом этаже — помещения для коммерческих объектов: магазинов, кафе и пр. Кроме того, там планируется открыть две поликлиники на 100 и 90 посещений за смену. Общая площадь корпуса составляет более 3,1 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.Отмечается, что новый корпус с паркингом является последним в очереди строительства жилого комплекса, с его вводом в эксплуатацию девелопер завершил возведение ЖК «Римский».
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Лев Каштанов