В ЖК «Ярославский» была заложена капсула времени

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В жилом комплексе «Ярославский», который возводится в городском округе Мытищи, на строительной площадке детского сада на 300 мест была заложена капсула времени, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
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Дайана Хусинова