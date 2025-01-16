В Жуковском состоялась акция «ГИА. Осознанность. Профориентация»

Фото: Министерство образования Московской области
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Фото: Министерство образования Московской области
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В городском округе Жуковский на базе технопарка Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского прошла встреча в рамках просветительской акции «ГИА. Осознанность. Профориентация». Мероприятие было приурочено к дню рождения выдающегося русского учёного Николая Егоровича Жуковского, сообщает Министерство образования Московской области.
Более 400 учеников старших классов из городских округов Жуковский, Бронницы и Раменского района приняли участие в акции. Основное внимание уделялось повышению мотивации подростков к осознанному выбору предметов и успешной сдаче ГИА.
В конференц-зале прошли выступления молодых учёных ЦАГИ. Зрители были впечатлены научным шоу, во время которого проводился дистанционный эксперимент с аэродинамической трубой. Также перед участниками выступили приглашённые гости: пилот гражданской авиации Василий Остапенко и Герой России, лётчик-испытатель Юрий Ващук. Они рассказали о своём профессиональном пути.
«Интерактивный формат акции позволил участникам почувствовать себя частью мира науки и авиации. Мероприятие подчеркнуло важность укрепления научного потенциала для технологического лидерства страны», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
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Дайана Хусинова