В Жуковском вручили ключи от квартиры девушке-сироте

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Девушке, оставшейся без попечения родителей, Богдане Абрамовой вручили ключи от квартиры в Жуковском. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что ключи от собственной квартиры Богдана получила прямо в администрации города. Девушка получила жильё в день своего совершеннолетия.
При этом, ключи ей вручил заместитель главы города Василий Сидоренко.
В пресс-службе администрации также уточнили, что девушка дистанционно учится в пермском Финансово-экономическом колледже (ФЭК) по курсу «Юриспруденция» и увлекается конным спортом.
Все квартиры для детей-сирот оборудованы сантехникой и плитой, также в них выполнен ремонт.
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При этом, ключи ей вручил заместитель главы города Василий Сидоренко.
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Мелисса Тимофеева