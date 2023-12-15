Бориса Аубакирова избрали главой Жуковского

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Борис Аубакиров стал главой городского округа Жуковский. Как сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области, на этот пост его избрали муниципальные депутаты.
«Сегодня в Жуковском состоялось заседание Совета депутатов, на котором было принято соответствующее решение», – говорится в сообщении.Ранее должность главы Жуковского занимал Юрий Прохоров, однако 6 декабря он сложил полномочия в связи с истечением пятилетнего срока.
Также занимал должность руководителя департамента по социально-экономическим вопросам в аппарате полпреда президента России в Центральном федеральном округе. В сентябре 2019 года был избран председателем Совета депутатов города Жуковский.
Читайте также:
Андрей Воробьёв рассказал о кадровых изменениях в Подмосковье
Юрий Прохоров сложил полномочия главы Жуковского
Илья Поночевный вновь возглавил Дмитровский городской округ
Лора Луганская