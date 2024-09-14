В Зимбабве уничтожат 200 слонов из-за грозы голода

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В Зимбабве уничтожат 200 слонов из-за угрозы голода и нехватки продовольствия из-за долгой засухи. Об этом сообщил телеканал The Guardian в субботу 14 сентября.
Мясо слонов планируют засушить, упаковать и отправить в деревни, где не хватает животного белка. Нечто подобное, по заявлению местных властей, делает Намибия.
По данным СМИ, последний раз в Зимбабве забивали в 1988 году. Сейчас количество самых крупных на земле млекопитающих в южноафриканском заповеднике Хванге в четыре раза больше, чем он может вместить.
В начале 2024 года с проблемой содержания слонов столкнулась Ботсвана, где живут около 130 000 этих животных. После мер по урегулированию популяции гигантский млекопитающих, Германия заявила об ужесточении ввоза охотничьих товаров. На что президент президент Ботсваны Мокгвитси Масиси пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов, чтобы «немцы научились жить в гармонии с природой», как они диктуют южноафриканским странам.
Отметим, что слоны занесены в Красную книгу. Однако страны Африки и Азии не признают западные ограничения. Там мясо слонов употребляют в пищу.
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«Мы обсуждаем возможность сделать то же, что и Намибия – забить слонов и мобилизовать женщин, которые смогут высушить мясо, упаковать и в те общины, которым нужен белок», – цитирует издание Министра охраны окружающей среды Зимбабве Ситембисо Ниони.
По данным СМИ, последний раз в Зимбабве забивали в 1988 году. Сейчас количество самых крупных на земле млекопитающих в южноафриканском заповеднике Хванге в четыре раза больше, чем он может вместить.
В начале 2024 года с проблемой содержания слонов столкнулась Ботсвана, где живут около 130 000 этих животных. После мер по урегулированию популяции гигантский млекопитающих, Германия заявила об ужесточении ввоза охотничьих товаров. На что президент президент Ботсваны Мокгвитси Масиси пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов, чтобы «немцы научились жить в гармонии с природой», как они диктуют южноафриканским странам.
Отметим, что слоны занесены в Красную книгу. Однако страны Африки и Азии не признают западные ограничения. Там мясо слонов употребляют в пищу.
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Лия Мурадьян