Американские ученые назвали регионы, которые скоро станут опасными из-за нарастающей жары

Фото: IStock/Gunter Nuyts
Уже через несколько лет Западная Африка и Южная Азия станут опасными для жизни человека из-за нарастающей жары. Об этом телеканалу CNN сообщили ученые из американского университета Пердью. Температура будет непригодной для человека даже в ночное время, говорится в заявлении.
Исследователи изучили климатические изменения по всему миру и поняли, что постепенный рост средней температуры воздуха и влажности приведет к тому, что эти регионы перестанут быть пригодными для жизни человека.
По их мнению, жара будет стоять даже ночью, что не позволит организму полноценно восстанавливаться во время сна. Как указано в исследовании, столь высокая температура воздуха сильно отразится на сердечно-сосудистой системе человека и мозге.
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«По данным исследования, Западная Африка и некоторые районы Южной Азии относятся к числу наиболее уязвимых — это регионы с очень высокой плотностью населения и зачастую ограниченным доступом к системам кондиционирования воздуха», — пишут американские ученые.
По их мнению, жара будет стоять даже ночью, что не позволит организму полноценно восстанавливаться во время сна. Как указано в исследовании, столь высокая температура воздуха сильно отразится на сердечно-сосудистой системе человека и мозге.
Ранее российские ученые назвали плюсы глобального потепления: оно позитивно повлияет на увеличение поголовья рыбы в Арктике, а климатолог Иван Алтунин считает, что потепление превратит заполярье в цветущий сад.
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Данил Пономарев