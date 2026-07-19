Стало известно о главных рисках для здоровья при исключении мяса

19 июля 2026, 14:07

Диетолог Соломатина: отказ от животной пищи ведёт к дефициту B12 и железа

Фото: Istock/Daria Kulkova

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила возможные риски для здоровья при полном отказе от продуктов животного происхождения.





В беседе с RT Елена сообщила, что при переходе на растительный рацион организм прежде всего недополучает витамин B12.

«Он содержится в продуктах животного происхождения. Могут быть проблемы и с другими витаминами группы B. Конечно, их можно получить из цельнозернового хлеба и круп. Но всё равно лучший источник — это мясо», — заявила врач.