Стало известно о главных рисках для здоровья при исключении мяса
Диетолог Соломатина: отказ от животной пищи ведёт к дефициту B12 и железа
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила возможные риски для здоровья при полном отказе от продуктов животного происхождения.
В беседе с RT Елена сообщила, что при переходе на растительный рацион организм прежде всего недополучает витамин B12.
«Он содержится в продуктах животного происхождения. Могут быть проблемы и с другими витаминами группы B. Конечно, их можно получить из цельнозернового хлеба и круп. Но всё равно лучший источник — это мясо», — заявила врач.По словам эксперта, возможна и нехватка железа. Растения дают его в негемовой форме, которую большинству людей сложно усваивать. Специалист предупредила о дефиците витамина D: солнечного света для его выработки недостаточно, а основные пищевые источники — рыба, яйца и молочные продукты.
Кроме того, при растительной диете могут возникать проблемы с омега-3 жирными кислотами. Среди других рисков Соломатина назвала нехватку цинка и кальция.