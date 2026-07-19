Мизулина сообщила о задержании треш-блогерши, гулявшей голой по Москве

19 июля 2026, 18:08

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о задержании треш-блогерши, которая прошлась нагишом по Москве. Соответствующий пост появился в ее телеграм-канале.





Ранее общественница заявила, что обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить деятельность треш-блогерши. По ее словам, поводом стали многочисленные жалобы от подростков и их родителей. Двое школьников даже лично явились в офис организации.

«По моей информации, треш-блогер задержана сотрудниками полиции. Ждем официального комментария», — написала Мизулина.