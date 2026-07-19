Мизулина сообщила о задержании треш-блогерши, гулявшей голой по Москве
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о задержании треш-блогерши, которая прошлась нагишом по Москве. Соответствующий пост появился в ее телеграм-канале.
Ранее общественница заявила, что обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить деятельность треш-блогерши. По ее словам, поводом стали многочисленные жалобы от подростков и их родителей. Двое школьников даже лично явились в офис организации.
«По моей информации, треш-блогер задержана сотрудниками полиции. Ждем официального комментария», — написала Мизулина.Девушка регулярно производила контент развратного характера. Она появлялась в видео без одежды, вела с детьми беседы на интимные темы и давала им советы развратного характера. Эти материалы смотрели тысячи детей, в основном в возрасте от девяти до двенадцати лет.
Порзже стала известна личность задержанной — ей оказалась 22-летняя Анастасия Брагина, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».