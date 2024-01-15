Главного уральского десантника Тетерина признали негодным для СВО

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Председателя Союза десантников Уральского федерального округа Евгения Тетерина признали негодным для спецоперации на Украине, об этом сообщил его адвокат Дмитрий Бушухин в интервью для URA.RU.
«Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе», - прокомментировал ситуацию Бушухин.
Тетерин нёс службу в составе штурмовой группы, получил ранение на полях специальной военной операции и вернулся в Екатеринбург в декабре 2023 года. Тогда он только подтвердил факт своего ранения, а подробности сообщать отказался, сославшись на запрет командования.
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Евгения Парфентьева