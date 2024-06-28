Вспышка холеры в Херсонской области и прорыв обороны ВСУ под Купянском: последние новости СВО

Фото: iStock/dr_evil
В Херсонской области продолжается вспышка холеры. Госпитализировали больше ста человек.
Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 28.06.2024 приводит редакция «Радио 1».
Слобожанское направление
Боевики ВСУ не прекращают атак под Липцами. Идут тяжелые позиционные бои. Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы в Волчанске.
Купянско-Сватовское направление
Военные ВС РФ ведут штурмовые действия. Фиксируется продвижение на нескольких участках фронта.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные имеют тактический успех на купянском направлении. По его словам, в районе Степной Новоселовки российские военные прорвали оборону ВСУ и заняли новые позиции. Западнее Сватово на одном из участков получилось отодвинуть боевиков Вооруженных сил Украины приблизительно на один километр.
Авдеевское направление
Идут встречные бои в районе Новоселовки Первой и Сокола. Фиксируется продвижение военных ВС РФ.
Угледарское направление
Бои идут к югу от Новомихайловки. Российские военные продвигаются в районах балок Широкая, Солененькая и Икряная.
Запорожское направление
Вооруженные силы Украины готовятся атаковать в районе Малой Токмачки и Орехова. Военные ВС РФ укрепляются и готовятся их отражать. На путях подвоза техники военные ВСУ дронами сбрасывают противопехотные мины. В районе Работино работает артиллерия.
Южно-Донецкое направление
Вооруженные силы Украины контратаковали в Старомайорском и Урожайном.
Донецкое направление
В Красногоровке российские военные продвинулись с севера и с запада от многоэтажек, где сидят ВСУ. Авиация и артиллерия работает на подступах к Константиновке.
Херсонское направление
ВКС РФ поразили командный пункт Вооруженных сил Украины в с. Львово на правом берегу.
В Херсонской области продолжается вспышка холеры. Госпитализировали больше ста человек, скончались как минимум 12. Преимущественно заболевание развивалось среди украинских боевиков. По оперативным данным, проблема, к сожалению, есть и на нашей стороне Днепра.
Стало известно, почему ВСУ не смогут воспользоваться истребителями F-16
Командование ВСУ готовится к сдаче четырёх городов
Украинские военные не могут сдержать наступление российской армии в ДНР. Поэтому Киев готовится в ближайшее время оставить Торецк, Красный Лиман, Очеретино и Красногоровку. Российские войска на Донецком направлении успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 километров.
На Украине издали закон о мобилизации трех категорий студентов
На Украине с 1 июля смогут мобилизовать три категории студентов. Речь идет о студентах-заочниках, а также тех, кто получает второе и третье высшее образование. Кроме того, под мобилизацию попадают те, кто получают любое образование по уровню ниже имеющегося.
На Украине заявили о сложной ситуации в районе Торецка
Генштаб ВСУ заявил, что для военных Вооруженных сил Украины ситуация в районе Торецка, который находится на подконтрольной Киеву территории ДНР, является напряженной.
В Крыму усилится работа ПВО для защиты от обстрелов ВСУ
Защита Крыма усилится после недавнего удара со стороны боевиков ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил глава региона Михаил Развозжаев телеканалу СТВ. По его словам, работа уже ведется.
Российские военные уничтожили HIMARS на донецком направлении
Бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили HIMARS на донецком направлении.
По данным «Известий», реактивная система залпового огня производства США была обнаружена оператором БПЛА.
Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников ВСУ
В российском оборонном ведомстве отметили, что двенадцать беспилотников были ликвидированы в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному в Воронежской и Ростовской. Районы, где были сбиты вражеские дроны, и информацию о последствиях в Минобороны России не уточнили.
Читайте также:
На Украине заявили о сложной ситуации в районе Торецка
Уничтожили роту ВСУ: Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области
Минобороны: экипаж Ми-35М ВС РФ поражает опорные пункты ВСУ в зоне СВО — видео
Дарья Осипова