Стало известно, что ВСУ отступили со стратегически важных позиций под Торецком

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Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские боевики покинули несколько стратегически важных позиций вблизи города Торецка на горловском направлении. Об этом пишет ТАСС.
«Вблизи Торецка украинская армия тоже находится не в лучшей ситуации. Под давлением им пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта», — сказал он.По его словам, ВСУ за последние дни потеряли несколько десятков человек вблизи этого населенного пункта.
Ранее сообщалось что украинские власти начали принудительно эвакуировать людей из Торецка. Глава местной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что российские военные находятся очень близко к городу.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
На Украине заявили о сложной ситуации в районе Торецка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова