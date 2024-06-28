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Стало известно, что ВСУ отступили со стратегически важных позиций под Торецком

Кимаковский: ВСУ покинули стратегически важные позиции под Торецком в ДНР
28 июня 2024, 11:08
Фото: iStock/Irina Piskova

Фото: iStock/Irina Piskova

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские боевики покинули несколько стратегически важных позиций вблизи города Торецка на горловском направлении. Об этом пишет ТАСС.
«Вблизи Торецка украинская армия тоже находится не в лучшей ситуации. Под давлением им пришлось покинуть несколько крайне важных позиций на этом участке фронта», — сказал он.
По его словам, ВСУ за последние дни потеряли несколько десятков человек вблизи этого населенного пункта.



Ранее сообщалось что украинские власти начали принудительно эвакуировать людей из Торецка. Глава местной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что российские военные находятся очень близко к городу.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

На Украине заявили о сложной ситуации в районе Торецка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Приставы передали Минобороны России более 190 тысяч единиц изъятой техники
ТАСС: приставы передали Минобороны РФ 190 тыс. единиц изъятого имущества
28 июня 2024, 11:33

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Федеральная служба судебных приставов передала МО РФ более 190 000 единиц имущества, которое было конфисковано у правонарушителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного судебного пристав России Дмитрия Аристова.
Сообщается, что передача осуществлялась в соответствии с постановлением правительства России от 8 сентября 2023 года. По его словам, в числе переданного имущества были лодки, автотранспортные средства, компьютерная и строительна техника, древесина, табачная продукция, а также другое имущество. Всего было передано 190,6 тыс. единиц. Он рассказал, что оно было конфисковано по решениям судов за совершенные преступления.

Ранее судебные приставы Подмосковья рассказали, когда должник теряет право выезда из России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подполье сообщило о контрнаступлении ВСУ под Николаевом
Подполье: ВСУ готовят наступление на Кинбурнскую косу и левый берег Днепра
28 июня 2024, 11:14

Фото: IStock/Irina Piskova

ВСУ ведут активную подготовку к контрнаступлению под Николаевом, подтягивая в область строительное оборудование и технику. Об этом сообщил в своём телеграм-канале координатор подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих информаторов.
По их информации, батальоны ВСУ засели в населенных пунктах Лупарево и Галициново, где размещены дальнобойные ракеты. Очевидцами сообщается о наличии там гусеничной техники и гаубиц.

Нацистский батальон «Кракен» засел в глинозёмном заводе села Галициново, которое используется как пункт для переброски отрядов на правобережье Днепра. Лебедев отметил, что на одного мирного жителя там приходится 6-7 солдат и в Лупарево гражданских лиц тоже практически нет. Следовательно, это отличная возможность для нанесения удара, отметил он.

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В российском регионе загорелся объект инфраструктуры после атаки ВСУ
В Брянской области после атаки дронов-камикадзе загорелся объект инфраструктуры
28 июня 2024, 10:37

Фото: IStock/Distortion Media

После атаки дронов-камикадзе на поселок Белая Березка в Брянской области загорелся объект инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавших нет. Однако было нарушено энергоснабжение. Он отметил, что на месте работают пожарно-спасательные расчеты. После ликвидации возгорания аварийные бригады приступят к восстановительным работам.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что стало известно, в каких боях принимает участие муж «королевы марафонов». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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#сво
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Стало известно, в каких боях принимает участие муж «королевы марафонов»
Мужа «королевы марафонов» Блиновского перевели в штурмовое подразделение
28 июня 2024, 10:02

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Мужа Елены Блиновской, которая арестована по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, перевели в штурмовое подразделение. Он участвует в боях под Красногоровкой. Об этом пишет РИА Новости.
Его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев оспорил заявления СМИ, что Блиновский уезжал в Москву решать финансовые вопросы, а затем вернулся в часть. По его словам, он с мая находится в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады и участвует в боях под Красногоровкой.

Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ в марте этого года. Предполагалось, что данный факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО.

Блиновский сменил деятельность в зоне СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Губернатор Богомаз: дрон попал в административное здание в Брянске
28 июня 2024, 09:38

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале, что Брянск подвергся атаке украинского дрона.
По его словам, системы радиоэлектронной борьбы подавили вражеский беспилотник, однако при падении он частично повредил крышу административного здания. Богомаз отметил, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Губернатор не уточнил, о каком здании идет речь и есть ли пострадавшие в результате атаки.

Ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников ​украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#брянская область
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Вспышка холеры в Херсонской области и прорыв обороны ВСУ под Купянском: последние новости СВО
Марочко: ВС России заняли новые позиции на Купянском направлении
28 июня 2024, 09:34

Фото: iStock/dr_evil

В Херсонской области продолжается вспышка холеры. Госпитализировали больше ста человек.

Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 28.06.2024 приводит редакция «Радио 1».

Слобожанское направление

Боевики ВСУ не прекращают атак под Липцами. Идут тяжелые позиционные бои. Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы в Волчанске.

Купянско-Сватовское направление

Военные ВС РФ ведут штурмовые действия. Фиксируется продвижение на нескольких участках фронта.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные имеют тактический успех на купянском направлении. По его словам, в районе Степной Новоселовки российские военные прорвали оборону ВСУ и заняли новые позиции. Западнее Сватово на одном из участков получилось отодвинуть боевиков Вооруженных сил Украины приблизительно на один километр.

Авдеевское направление

Идут встречные бои в районе Новоселовки Первой и Сокола. Фиксируется продвижение военных ВС РФ.

Угледарское направление

Бои идут к югу от Новомихайловки. Российские военные продвигаются в районах балок Широкая, Солененькая и Икряная.

Запорожское направление

Вооруженные силы Украины готовятся атаковать в районе Малой Токмачки и Орехова. Военные ВС РФ укрепляются и готовятся их отражать. На путях подвоза техники военные ВСУ дронами сбрасывают противопехотные мины. В районе Работино работает артиллерия.

Южно-Донецкое направление

Вооруженные силы Украины контратаковали в Старомайорском и Урожайном.

Донецкое направление

В Красногоровке российские военные продвинулись с севера и с запада от многоэтажек, где сидят ВСУ. Авиация и артиллерия работает на подступах к Константиновке.

Херсонское направление

ВКС РФ поразили командный пункт Вооруженных сил Украины в с. Львово на правом берегу.

В Херсонской области продолжается вспышка холеры. Госпитализировали больше ста человек, скончались как минимум 12. Преимущественно заболевание развивалось среди украинских боевиков. По оперативным данным, проблема, к сожалению, есть и на нашей стороне Днепра.

Стало известно, почему ВСУ не смогут воспользоваться истребителями F-16
Стало известно, почему ВСУ не смогут воспользоваться истребителями F-16

Командование ВСУ готовится к сдаче четырёх городов

Украинские военные не могут сдержать наступление российской армии в ДНР. Поэтому Киев готовится в ближайшее время оставить Торецк, Красный Лиман, Очеретино и Красногоровку. Российские войска на Донецком направлении успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 километров.

На Украине издали закон о мобилизации трех категорий студентов

На Украине с 1 июля смогут мобилизовать три категории студентов. Речь идет о студентах-заочниках, а также тех, кто получает второе и третье высшее образование. Кроме того, под мобилизацию попадают те, кто получают любое образование по уровню ниже имеющегося.

На Украине заявили о сложной ситуации в районе Торецка

Генштаб ВСУ заявил, что для военных Вооруженных сил Украины ситуация в районе Торецка, который находится на подконтрольной Киеву территории ДНР, является напряженной.

В Крыму усилится работа ПВО для защиты от обстрелов ВСУ

Защита Крыма усилится после недавнего удара со стороны боевиков ВСУ по Севастополю. Об этом сообщил глава региона Михаил Развозжаев телеканалу СТВ. По его словам, работа уже ведется.

Российские военные уничтожили HIMARS на донецком направлении

Бойцы Вооруженных сил РФ уничтожили HIMARS на донецком направлении.
По данным «Известий», реактивная система залпового огня производства США была обнаружена оператором БПЛА.

Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников ВСУ

В российском оборонном ведомстве отметили, что двенадцать беспилотников были ликвидированы в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному в Воронежской и Ростовской. Районы, где были сбиты вражеские дроны, и информацию о последствиях в Минобороны России не уточнили.

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#вс рф
#минобороны
#киев
#пво
#дроны
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Над территорией России за ночь уничтожили 25 беспилотников ВСУ
Минобороны: за ночь над пятью российскими регионами перехвачены 25 БПЛА
28 июня 2024, 08:36

Фото: iStock/NiseriN

За прошедшую ночь российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
В российском оборонном ведомстве отметили, что двенадцать беспилотников были ликвидированы в Брянской области, девять — в Смоленской, два — в Курской и по одному в Воронежской и Ростовской. Районы, где были сбиты вражеские дроны, и информацию о последствиях в Минобороны России не уточнили.

Ранее губернатор региона Максим Егоров заявил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал нефтебазу в Мичуринском районе Тамбовской области. В результате атаки началось небольшое возгорание, однако его удалось быстро локализовать. Никто не пострадал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#возгорание
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#беспилотник
#спецоперация
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Белоусов поручил принять меры из-за американского Global Hawk у Черного моря
28 июня 2024, 08:27

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США с беспилотниками. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
В оборонном ведомстве заявили, что над акваторией Черного моря увеличилась интенсивность полетов стратегических американских беспилотников. Это свидетельствует о большой вовлеченности стран НАТО и США в конфликт на Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки девяти украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
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В Совфеде объяснили резкую смену позиции Зеленского по конфликту на Украине
Сенатор Цеков: Зеленский сменил позицию по конфликту с РФ под давлением общества
28 июня 2024, 08:11

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский поменял свою позицию по конфликту с Россией. Об этом информирует NEWS.ru.
Политик отметил, что значительные потери ВСУ вынуждают украинские власти проводить насильственную мобилизацию, что «взбудоражило» граждан Украины, которые хотят скорейшего завершения конфликта. По словам Цекова, все это давит на Зеленского.

Однако, как указал сенатор, Зеленский продолжает «дудеть в одну и ту же дудку»: пытается втянуть в противостояние как можно больше государств.

«Запад интенсивно начал поставлять оружие Украине, давал огромные деньги прежде всего на обогащение Зеленского и его окружения. На Западе ему рассказывали, что у России все закончится, она проиграет и Украина одержит победу. Такое могло появиться только в глупых головах и мозгах. Но дело в том, что глупые головы руководят Европой и Америкой», — приводит слова Цекова NEWS.ru.

Член Совфеда добавил, что в нынешней ситуации переговоры будут вестись на других условиях, гораздо более тяжелых для Киева.

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