В больнице Звенигорода заработала новая операционная с ангиографом

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Операционная с современным ангиографическим комплекс производства SIEMENS начала работать в хирургическом корпусе стационарного отделения Звенигородской городской больницы № 45, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.
«Раньше ангиограф функционировал в другом подразделении Одинцовской областной больницы, но сейчас корпус на улице Маршала Жукова закрыт на капитальный ремонт. (…) Если в Одинцово поток пациентов составлял 6-8 человек в день, то в звенигородском отделении будут оказывать помощь большему количеству людей»», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.Отмечается, что новое оборудование позволит увеличить число операций на сосудах.
В новой операционной планируется экстренные операции для пациентов хирургического, нейрохирургического и гинекологического профилей, а также плановые операции по стентированию сосудов сердца и коронарографию.
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