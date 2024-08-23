В Звёздном городке собрали 87 тонн грузов для бойцов СВО

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова
Сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции проводится в подмосковном Звёздном городке, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Евгений Баришевский, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы уже доставили (в зону СВО — прим. ред.) 87 тонн различных грузов: это медикаменты, продукты, бытовые приборы окопные свечи, тактические вещи, сухие души, маскировочные сети, «броня», горюче-смазочные материалы, оптические приборы, рации, и многое другое», — сказал Евгений Баришевский.Он добавил, что в округе с первых дней СВО работает группа помощи семьям бойцов, а с недавнего времени организован также сбор помощи для жителей Курской области.
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