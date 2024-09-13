Вагнеровцы провели «воспитательную беседу» с осквернителями могилы Пригожина

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Двое подозреваемых в осквернении могилы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина извинились на камеру. Соответствующие кадры распространились по сети.
На видео представлены два мужчины. У первого льётся кровь из носа и рта. Он в слезах извиняется за то, что поддался на провокацию со стороны Украины. А второй сидит на земле, тоже весь в крови, но не плачет, а трясётся от испуга.
Уточняется, что мужчины действовали по указаниям со стороны Украины. Вандалов выследили сторонники Пригожина, которые провели с ними «воспитательную беседу».
Напомним, что в июле неизвестные облили краской памятник на могиле погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина. Помимо этого вандалы вставили ему в руку фаллоимитатор.
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Уточняется, что мужчины действовали по указаниям со стороны Украины. Вандалов выследили сторонники Пригожина, которые провели с ними «воспитательную беседу».
Напомним, что в июле неизвестные облили краской памятник на могиле погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина. Помимо этого вандалы вставили ему в руку фаллоимитатор.
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Анастасия Чинкова