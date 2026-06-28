Вакцинацию от гепатита А начали после смерча в российском регионе

28 июня 2026, 11:38

В Кушве начали вакцинацию от гепатита А после смерча

Фото: iStock/MargJohnsonVA

В Кушве Свердловской области проводят вакцинацию против гепатита А в связи с режимом чрезвычайной ситуации и риском распространения инфекций после смерча. Об этом сообщил глава округа Михаил Слепухин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».





Прививать население начали 28 июня возле оперативного штаба. Маломобильные жители могут вызвать медиков на дом. Для этого необходимо позвонить в колл-центр Центральной районной больницы.

«В связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций медики проводят вакцинацию против вирусного гепатита А», — написал Слепухин.