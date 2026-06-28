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Машина рухнула в воду на российской дороге

В Челябинской области автомобиль рухнул в воду на размытой дороге
Фото: istockphoto/Elmar Gubisch

В Челябинской области автомобиль провалился в размытую водой дорогу. Об этом 28 июня проинформировал Telegram-канал «31tv».



Инцидент произошел на трассе поздним вечером, очевидцы пытались остановить водителя, но он не заметил опасного участка и не успел затормозить. В результате машина серого цвета ушла под воду по оконные проемы, а передняя часть кузова получила серьезные повреждения.

Причиной обрушения дорожного полотна стал мощный ливень, из-за которого оказались размытыми трассы «Миасс — Учалы» и «Миасс — Черновское». По предварительной версии региональной прокуратуры, воду с полей смыло обильными осадками, что и привело к разрушению покрытия.

В связи с ЧП транспортные компании оперативно скорректировали маршруты автобусов — теперь они следуют в объезд через населенные пункты Кундравы, Филимоново и Алтынташ. Областная прокуратура уже начала проверку по факту случившегося, чтобы установить все обстоятельства аварии и дать оценку действиям ответственных служб.

Никита Кротов

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