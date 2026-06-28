Машина рухнула в воду на российской дороге

28 июня 2026, 11:33

В Челябинской области автомобиль рухнул в воду на размытой дороге

Фото: istockphoto/Elmar Gubisch

В Челябинской области автомобиль провалился в размытую водой дорогу. Об этом 28 июня проинформировал Telegram-канал «31tv».