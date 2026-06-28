Взрыв газа произошел в российском городе
В Набережных Челнах произошел взрыв в многоквартирном доме. Пострадали два человека.
Как стало известно 28 июня, инцидент случился в квартире на втором этаже. По данным источника РЕН ТВ, именно там находился эпицентр хлопка. Двух пострадавших оперативно доставили в больницу. Жертв, к счастью, удалось избежать.
Прибывшие на место пожарные быстро ликвидировали возгорание, которое последовало за взрывом. Ударной волной в квартире выбило окно, повредило входную дверь и внутренние перегородки. По предварительной оценке специалистов, несущие конструкции здания не пострадали.
При этом в подъезде разбило стекла на окнах с первого по третий этаж. Обстоятельства происшествия уточняются.
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