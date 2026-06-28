Россиянин угнал понравившийся ему мотоцикл и поплатился
18-летний парень из Мурманска подозревается в похищении мотоцикла марки «Эндуро». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
По версии следствия, владелица припарковала транспорт и ненадолго отошла. В этот момент юноша заметил его и решил рассмотреть, после чего угнал. При этом продавать похищенный мотоцикл он не собирался.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о краже. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что в Сахалинской области пьяный подросток пытался уйти от полицейского преследования на угнанном автомобиле. На его законного представителя составили протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Самому школьнику грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет.
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