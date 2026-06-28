Россиянин угнал понравившийся ему мотоцикл и поплатился

28 июня 2026, 11:24

18-летний житель Мурманска угнал понравившийся ему мотоцикл

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

18-летний парень из Мурманска подозревается в похищении мотоцикла марки «Эндуро». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.