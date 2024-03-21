Диетолог рассказала, как быстро похудеть к лету

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Полное исключение из рациона углеводов может привести к набору веса и появлению жира на животе. Об этом предупредила диетолог Елизавета Афинская в своем Telegram-канале.
«Не стоит слишком строго себя ограничивать, например, пытаться исключить все углеводы и другое. Это не поможет быстрее похудеть, а наоборот приведет к тому, что ваш организм будет сопротивляться попыткам снизить вес», — предупредила Афинская.
По её словам, в рацион необходимо включить овощи и ягоды. Кроме того, она посоветовала полностью отказаться от сладких газированных напитков, больше гулять и спать.
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